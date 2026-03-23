Чинахов повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной» (1:5) и повторил личный рекорд по голам за один сезон.
Чинахов отличился на 55-й минуте. В составе «Каролины» по одной голевой передаче сделали нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин.
По ходу сезона Чинахов был обменян в «Питтсбург» из «Коламбуса». Нападающий забросил 16-ю шайбу в регулярном чемпионате, в активе форварда также 15 результативных пасов. Столько же голов он забил в сезоне-2023/24.
«Каролина» в 70 матчах набрала 96 очков и лидирует в таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург» с 86 очками после 70 игр располагается на 2-й строчке в этом же дивизионе.
В следующем матче «Каролина» на выезде сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» примет лидера регулярного чемпионата «Колорадо». Встречи пройдут в ночь на 25 марта по московскому времени.