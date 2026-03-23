Россиянам рассказали, где безопасно отдохнуть у моря в апреле

Безопасно россияне могут отдохнуть на море, выбрав направления с прямым авиасообщением без пересадки ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Отдохнуть у моря россияне могут без риска, выбрав направления с прямым авиасообщением без пересадки ОАЭ. К ним относятся, например, курорты Таиланда и Китая, сообщила специалист в сфере туризма Ксения Переина в разговоре с NEWS.ru.

— Помимо Таиланда и острова Хайнань в Китае, следует обратить внимание на Вьетнам и Шри-Ланку. Эти четыре направления предлагают оптимальное соотношение цены, качества и стабильного авиасообщения, а главное — находятся в зоне абсолютной геополитической стабильности, — считает специалист.

Эксперт назвала еще два безопасных направления, по ее словам, это Мальдивы и Сейшелы, однако отдых здесь обойдется россиянам значительно дороже.

Ранее KP.RU сообщил, что среди российских направлений прибрежные отели предлагают альтернативу привычному югу в Дагестане. Также в тренде экспедиции на Алтай — по уровню психологической перезагрузки и экономии на перелетах — это лидеры спрос.

