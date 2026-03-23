Реклама

Не потеря, а инвестиция: психолог объяснил важность отпуска

Восстановив силы и энергию, можно развиваться, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Отпуск необходим для здоровья, однако, некоторые испытывают чувство вины во время отдыха. О том, почему важно давать себе передышку от работы, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Ольга Романив.

— Испытывая вину за свободное время, человек думает, что делает шаг назад и расслабляется. Но отдых не равно потеря времени. Наоборот, это инвестиция в здоровье и эффективность. Восстановив силы и энергию, можно двигаться дальше и развиваться, — сказала психолог.

Эксперт подчеркнула, что попытки быть продуктивным круглые сутки не улучшает качество жизни, а напротив, лишь провоцирует рост тревожности.

Ранее KP.RU передал, что одним из самых важных аспектов полноценного отдыха является дистанцирование от рабочих задач и контактов. Психологи рекомендуют полностью отключиться от рабочей среды, перестать думать о проектах и делах. Также важен принцип расслабления. Для этого следует минимизировать физическую и умственную нагрузку.