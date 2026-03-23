Лето на пороге: названы регионы России, где будет теплее всего на следующей неделе

Март еще не закончился, а в некоторых регионах России уже наблюдается почти летняя погода. О том, где будет теплее всего на следующей неделе, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
— В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях днем ожидается потепление до +17 градусов. На Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа — до +18 градусов, — перечислила метеоролог.
Синоптик добавила, что, при этом ночные температуры могут сильно отличаться от дневных, особенно в горных районах. А на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика прогнозируется сильный ветер.
Ранее KP.RU сообщил, что март может стать месяцем-рекордсменом по количеству солнечных дней. Весна пришла строго по календарю и от снежного покрова в центральной части страны почти ничего не осталось. Синоптики прогнозируют, что к апрелю в Москве снега может не быть вовсе.