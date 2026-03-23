Москвичам рассказали, когда можно менять шипы на летнюю резину в 2026 году

Автомобилистам из Москвы пока не следует торопиться на шиномонтаж, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Из-за возможных заморозков, переобуть авто получится не раньше первой недели апреля, об этом сообщил NEWS.ru климатолог Михаил Семенов.
Прогноз обещает сохранение ночных отрицательных температур. Они могут опускаться до −5 градусов. По этой причине шиномонтаж следует планировать точно не ранее первой недели апреля, — уверен синоптик.
Метеоролог уточнил, что соответствующий прогноз относится ко всей Европейской части России.
KP.RU ранее передал, что в ночь на 23 марта синоптики Гидрометцентра прогнозируют заморозки. В Москве температура воздуха снизится до 3−5 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 8 градусов. На дорогах может быть гололед, особенно в ночные и утренние часы.