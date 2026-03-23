23 марта в календаре: Международный день магии, праздник мужской солидарности и день ОК

Воробьи хохлятся с утра, ватажатся, собираются в кустах, кричат — к непогоде. Ворона прячет клюв под крыло — к холоду. Подул холодный ветер — зима еще долго не уйдет. Густой туман — скоро снег растает, но лето будет дождливым. Глухарь на дереве ночует — к оттепели. Нос закладывает у здорового человека — к сырой погоде. Синие облака, бегущие по небу, — к теплу и дождю. Если в марте случится гроза — к плодородию. Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. На Василису день мглист — лен будет волокнист. В реку ручьи потекли — к хорошему клеву плотвы. День выдался темным, пасмурным и мрачным — хорошо лен уродится. Возле муравейника снег начинает таять с севера — к благополучному лету. С юга — лето будет ненастным и коротким. Гроза в этот день — к урожайному году. Скворцы прилетели — скоро растает весь снег. Жаворонки в воздухе кружат — к скорому появлению первой травы. Журавли прилетели — к таянию льда в водоемах со стоячей водой. Зайцы подошли близко к жилищам — к холодам. Ласточки прилетели — к большому урожаю и удачной рыбалке летом и осенью. Трясогузка прилетела — ровно через 12 дней начнется половодье. Кора деревьев трещит — к сухой весне. Луна в кругах — к дождю. С утра пасмурно, а к вечеру тучи рассеиваются — к заморозкам.