23 марта в календаре: Международный день магии, праздник мужской солидарности и день ОК

Какой сегодня праздник.
Международный день магии День ласкового котёнка Праздник мужской солидарности День одинаковых носков День весенних салатов День атеиста День «OK» Всемирный день метеоролога День красивого взгляда День работников гидрометеорологической службы РФ День правовых знаний в Якутии День опасного сближения День Конституции Чеченской Республики День памяти преподобной Анастасии Патрикии День памяти святого мученика Кодрата и иже с ним День памяти праведного Павла Таганрогского.
Именины.
Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.
Василиса Коринфская.
В этот день чествуют сразу нескольких святых — отмечают память Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу и дату посвящал ей. В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы. На Василису (Василиссу) нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.
уществовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.
Смотрели также: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».
События.
1839 год — день рождения выражения «O.K.» (ныне — популярное «о’кей»).
1876 год — запатентована электрическая лампочка.
1891 год — в Англии впервые в мире использована сетка на футбольных воротах.
1900 год — археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра.
1983 год — стартовал советский космический ультрафиолетовый телескоп «Астрон».
1994 год — авиакатастрофа А-310 компании «Аэрофлот — Российские авиалинии» под Междуреченском.
2001 год — в Тихом океане затоплена научно-исследовательская орбитальная станция «Мир».
2007 год — катастрофа Ил-76 авиакомпании ТрансАвиаЭкспорт в Могадишо.
2009 год — катастрофа MD-11 компании FedEx в токийском аэропорту Нарита, 2 погибших.
2019 год — столица Казахстана переименована в Нур-Султан.
2021 год — авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале.
В этот день родились.
Пьер-Симон Лаплас (1749 — 1827 г.), французский математик и астроном.
Людвиг Минкус (1826 — 1917 г.), австрийский композитор, скрипач и дирижер.
Алксей Корзухин (1835 — 1894 г.), русский живописец, академик.
Эрих Фромм (1900 — 1980 г.), немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма.
Хасан Фатхи (1900 — 1989 г.), египетский архитектор.
Анатолий Ляпидевский (1908 — 1983 г.), советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза.
Акира Куросава (1910 — 1998 г.), японский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
Дональд Кэмпбелл (1921 — 1967 г.), британский спортсмен-гонщик и многократный рекордсмен.
Арчил Гомиашвили (1926 — 2005 г.), советский и грузинский актер, предприниматель, Народный артист Грузии.
Евгений Гришин (1931 — 2005 г.), советский конькобежец и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион.
Виктор Корчной (1931 — 2016 г.), советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер.
Евгений Клячкин (1934 — 1994 г.), советский бард, автор-исполнитель.
Сара Бакстон (1965 г.), американская актриса кино и телевидения.
Игорь Никитин (1973 г.), казахстанский и российский хоккеист, тренер.
Максим Маринин (1977 г.), российский фигурист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы.
Марьяна Спивак (1985г.), российская актриса театра, кино и дубляжа, режиссёр.
Роберт Юханссон (1990 г.), норвежский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион.
Народные приметы.
Воробьи хохлятся с утра, ватажатся, собираются в кустах, кричат — к непогоде. Ворона прячет клюв под крыло — к холоду. Подул холодный ветер — зима еще долго не уйдет. Густой туман — скоро снег растает, но лето будет дождливым. Глухарь на дереве ночует — к оттепели. Нос закладывает у здорового человека — к сырой погоде. Синие облака, бегущие по небу, — к теплу и дождю. Если в марте случится гроза — к плодородию. Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. На Василису день мглист — лен будет волокнист. В реку ручьи потекли — к хорошему клеву плотвы. День выдался темным, пасмурным и мрачным — хорошо лен уродится. Возле муравейника снег начинает таять с севера — к благополучному лету. С юга — лето будет ненастным и коротким. Гроза в этот день — к урожайному году. Скворцы прилетели — скоро растает весь снег. Жаворонки в воздухе кружат — к скорому появлению первой травы. Журавли прилетели — к таянию льда в водоемах со стоячей водой. Зайцы подошли близко к жилищам — к холодам. Ласточки прилетели — к большому урожаю и удачной рыбалке летом и осенью. Трясогузка прилетела — ровно через 12 дней начнется половодье. Кора деревьев трещит — к сухой весне. Луна в кругах — к дождю. С утра пасмурно, а к вечеру тучи рассеиваются — к заморозкам.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
