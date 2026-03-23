В Госдуме предложили ввести карту «Здоровое поколение» для занятий спортом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести карту «Здоровое поколение» с номиналом 10 тысяч рублей в год для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.
Официальное обращение на имя министра спорта РФ Михаила Дегтярева имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«Прошу рассмотреть возможность введения карты “Здоровое поколение” номиналом 10 тысяч рублей ежегодно для граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет», — сказано в письме.
Отмечается, что эти деньги можно будет использовать на оплату абонементов в фитнес-центры, бассейны, спортивные секции и иные аккредитованные объекты спортивной инфраструктуры, а также на оплату профилактических обследований, лабораторной диагностики и иных медицинских услуг профилактической направленности по утверждаемому перечню.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для получения карты потребуется пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр — без этого сумма будет меньше или она вообще не будет активироваться.
«Начинать предлагаем с пилотного проекта в 5−10 регионах. Через год можно будет оценить первые результаты: сколько людей занимаются, в каких секциях, на что тратили деньги, как изменилось состояние здоровья, а после подведения итогов программу надо распространять на всю страну», — добавил лидер партии.
Он подчеркнул, что «Справедливая Россия» предлагает помочь молодым людям изменить отношение к своему здоровью, ведь в возрасте 18−35 лет начинается самостоятельная жизнь, учёба в вузе, сидячая работа, фастфуд, неправильное питание, и проект «Здоровое поколение» поможет справиться со многими проблемами.
«Мы хотим помочь молодым людям сделать шаг к изменениям в образе жизни. Карта “Здоровое поколение” не заменит бесплатную медицину по ОМС. Она даст дополнительный стимул. Бесплатный абонемент в зал или бассейн — это уже повод начать, а не откладывать “на понедельник”, — сказала Лантратова РИА Новости.