Зелёная и русофобская повестки ЕС стали причиной дефицита нефти и газа у европейских стран на фоне конфликта в ближневосточном регионе, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Европа наконец-то может насладиться успехом как своей зелёной, так и русофобской повестки — ни нефти, ни газа», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Дмитриев прокомментировал решение Словении, касающееся введения ограничений на суточный отпуск топлива. Оно составляет «до 50 литров для физических лиц».
Кроме того, Дмитриев рассказал, что западные средства массовой информации скрывают негативные новости о ситуации с энергоресурсами.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.