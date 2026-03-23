В Словении проходят выборы в Госсобрание: правящая партия пока остаётся позади

В Словении завершаются выборы в Госсобрание. Подсчитано уже 74,38% бюллетеней. По предварительным итогам, лидирует оппозиционная демократическая партия Словении. SDS набирает 28,63% голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте избиркома.
В настоящий момент правящая партия остается позади. Движение «Свобода» набирает 28,29% голосов.
Стоит отметить, что лидером SDS является бывший премьер Словении Янез Янша. Он оставил пост в 2022 году.
