В МВД предупредили россиян о случаях слежки через умные колонки

Мошенники могут следить за людьми через умные колонки. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве назвали несколько тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о взломе устройства. Один из них — самостоятельное включение колонки, выполнение странных команд.

Кроме того, на взлом могут указывать незнакомые устройства или неизвестные действия в истории аккаунта.

При подобной подозрительной активности специалисты рекомендуют отключить устройство от питания или интернета, а также поменять пароль от аккаунта, к которому привязана колонка.

Помимо этого, эксперты в Telegram-канале советуют проверить список подключенных устройств, обновить прошивку и приложения до последних версий.

Недавно аферисты начали обманывать россиян, предлагая установить мессенджер Telegram, якобы работающий через радиочастоты и способный функционировать без интернета.

Мошенники также обманывают пользователей Telegram под предлогом «переезда» чатов в другие мессенджеры. Схема простая: приходит ссылка якобы на новый рабочий чат или в сообщество ЖК.