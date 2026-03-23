В МВД предупредили россиян о случаях слежки через умные колонки

Мошенники могут следить за людьми через умные колонки. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве назвали несколько тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о взломе устройства. Один из них — самостоятельное включение колонки, выполнение странных команд.
Кроме того, на взлом могут указывать незнакомые устройства или неизвестные действия в истории аккаунта.
При подобной подозрительной активности специалисты рекомендуют отключить устройство от питания или интернета, а также поменять пароль от аккаунта, к которому привязана колонка.
Помимо этого, эксперты в Telegram-канале советуют проверить список подключенных устройств, обновить прошивку и приложения до последних версий.
Недавно аферисты начали обманывать россиян, предлагая установить мессенджер Telegram, якобы работающий через радиочастоты и способный функционировать без интернета.
Мошенники также обманывают пользователей Telegram под предлогом «переезда» чатов в другие мессенджеры. Схема простая: приходит ссылка якобы на новый рабочий чат или в сообщество ЖК.