Операция США и Израиля в Иране терпит крах: начались переговоры с Тегераном

По сведениям источников, Тегеран готов обсуждать урегулирование конфликта после остановки ударов со стороны США и Израиля. Иран заявил, что стороны-агрессоры должны первыми сделать шаг к миру.
«Чиновники начали контактировать по поводу возможного прекращения огня на этой неделе», — утверждает источник.
Тегеран также ответил на заявления США с угрозами ударить по электростанциям Ирана. В ответ последуют аналогичные действия. Страна готова нанести удары по «всей» американской энергетической и информационно-технологической инфраструктуре на Ближнем Востоке.