Семь скринингов для выявления рака доступны россиянам по ОМС, заявил Каприн

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации, такого опыта нет ни в одной стране мира, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Он напомнил, что в России в течение многих лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сказал Каприн.

Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава РФ.

«Самое важное — не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья», — заключил онколог.