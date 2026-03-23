МВД предупредило о слежке за россиянами через умные колонки

Россиянам стоит обратить внимание на тревожные сигналы взлома устройства. Колонка может включаться сама по себе, запускать музыку без команды или выполнять странные действия. Ещё один признак — неизвестные устройства или подозрительные операции в истории аккаунта.
Эксперты советуют при подозрительной активности сразу отключить колонку от питания или интернета. Также необходимо сменить пароль от аккаунта, к которому привязано устройство. Рекомендуется проверить список подключённых гаджетов и удалить незнакомые. Не забудьте обновить прошивку колонки и приложения до последних версий.
Ранее в Роскачестве отметили, что полную конфиденциальность рядом с умной колонкой гарантирует только физическое отключение микрофона. Устройства постоянно анализируют звуковое окружение. Любая фоновая речь может попасть в профиль пользователя.
