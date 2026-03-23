Юрист Пачулия предупредил о штрафах за сушку белья на фасаде многоэтажного дома

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россиянам грозит штраф до 15 тыс. рублей за размещение белья на фасаде многоквартирного дома — за пределами балконов или за окном, поскольку сушка может препятствовать эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Юрист отметил, что размещение белья на фасаде многоквартирного дома запрещено, в связи с тем, что его фасад является общедомовым имуществом, и любое изменение внешнего вида считается нарушением правил эксплуатации жилищного фонда. Пачулия пояснил, что существует несколько видов ответственности за данные действия.
«Первое — это административная ответственность, если сушка белья препятствует эвакуации в чрезвычайных ситуациях, — наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, — сказал он. — Второе — во многих регионах Российской Федерации действуют местные рекомендации и правила относительно изменения внешнего вида здания. Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу».