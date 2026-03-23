Скорое увеличение жизни большинства людей до 120 лет сочли невозможным

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Увеличение продолжительности жизни большинства людей до 120 лет в обозримой перспективе невозможно, поскольку современная медицина не способна радикально замедлить или остановить процессы старения организма, для изменения ситуации потребуются прорывные исследования в биологии старения. Об этом ТАСС сказал российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский на научной конференции «День Бластима 2026» в Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова.
«Библейские 120 лет остаются самой известной цифрой в дискуссии о человеческом долголетии, — сказал он. — Реальность при этом выглядит куда жестче: люди старше 110 лет встречаются крайне редко, а каждый подтвержденный случай сверхдолголетия становится предметом углубленного исследования. Поэтому разговор о пределе жизни сверхдолгожителей сегодня идет не вокруг массового опыта, а вокруг единичных рекордов и попыток понять, что именно они говорят о возможностях человеческого организма. В настоящее время трудно говорить о массовом дожитии людей даже до 120 лет, в то время как оценка максимальной продолжительности жизни в 150 лет является скорее смелым предположением, чем доказанным фактом».
Ученый обратил внимание на то, что рост ожидаемой продолжительности жизни, наблюдавшийся в XX веке, в ряде благополучных стран в последние десятилетия существенно замедлился, а в ряде случаев и вовсе стагнирует. «Из этого следует жесткий вывод: классическая медицина уже исчерпала свои возможности к продлению жизни, — сказал он. — Она научилась спасать от инфекций, лучше справляться с частью сердечно-сосудистых и других хронических болезней, но не может радикально менять сам процесс старения. Чтобы снова резко сдвинуть человеческое долголетие вверх, нужны не очередные улучшения терапии отдельных болезней, а прорывные исследования в биологии старения».
Вместе с тем Лидский отмечает, что предела человеческой жизни в теории может не существовать, однако на ее увеличение могут уйти миллионы лет эволюции. «Продолжительность жизни эволюционно пластична, у разных видов она различается на порядки, а сама история эволюции приматов показывает, что большие сдвиги в долголетии возможны в короткое время. Люди удвоили свою продолжительность жизни по сравнению с шимпанзе всего за 7 миллионов лет прошедшие со времен нашего расхождения. В этом контексте нынешний человеческий срок жизни не выглядит как непреодолимый потолок», — сказал он.
В рамках научной конференции состоялась презентация системы «Точка омега», которая способна автоматически генерировать и проверять научные гипотезы. «Результат — приоритезированный пакет гипотез и протоколов с максимальной дискриминаторной силой, готовых к интеграции. Для исследовательских департаментов это означает переход к стратегии “устраняющей биологии”, позволяющей кратно сократить бюджеты на преклиническом этапе за счет автоматизированного поиска нетривиальных мишеней», — отметили в МГУ.