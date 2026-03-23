Давление, оказываемое на Зеленского, может оказаться для него невыносимым, пишет издание из Соединённых Штатов The American Conservative.
В материале сказано, что Зеленский столкнулся с огромным количеством проблем. В частности, речь идёт о потере позиций внутри Украины, давлении со стороны президента США Дональда Трампа, а также утрате интереса к Украине из-за операции Соединённых Штатов в Иране.
«Более широкая глобальная картина также становится неблагоприятной для Зеленского. Конфликт с Ираном отвлёк внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины», — говорится в публикации.
Кроме того, постепенное ослабление ограничительных мер в отношении нефти РФ на фоне конфликта в Иране только усиливает позиции Российской Федерации, а Украина оказалась в ещё более сложной ситуации.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.