Пашинян извинился перед приезжей из Карабаха женщиной за конфликт: он предложил спокойно поговорить

В метро Еревана произошел скандал с участием армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Он повздорил с переехавшей из Карабаха женщиной. Ссора произошла на глазах у ее сына. Никол Пашинян принес женщине извинения в Telegram-канале. Он записал видеообращение и предложил спокойно обсудить ситуацию.
Премьер Армении пояснил, что не сдержал эмоции при диалоге. Он признал, что говорил ненадлежащим тоном. Премьер принес извинения женщине и ее сыну за излишние эмоции.
«Надеюсь, что у нас будет возможность снова встретиться в метро или где-либо еще и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажетесь и вдобавок скажете пару грубых слов. Я принимаю это со смирением», — прокомментировал Никол Пашинян.
Он обратился к женщине и сообщил, что будет в ее «распоряжении», если она решится на диалог. Премьер Армении уточнил, что затронутая в разговоре тема для него «одна из самых эмоциональных». Поэтому он не смог промолчать.
Скандал начался с территориального спора. Никол Пашинян предложил мальчику в метро значок с картой Армянской ССР без Карабаха. Мама ребенка выступила против такого символа. Она сообщила, что переехала с сыном из Карабаха. По словам женщины, именно Никол Пашинян лишил их возможности там жить. При этом участница спора выразила надежду на возвращение в Карабах.
В ответ Никол Пашинян уведомил, что женщина и ее сын теперь будут жить в границах нынешней Армении, значок которой он показал. Он также назвал мать с ребенком «сбежавшими».
Никол Пашинян ранее заявил, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана произошло слишком поздно. Он считает, что сделать это следовало намного раньше.
В конце 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что тема Карабаха окончательно закрыта. В сентябре при посредничестве российских миротворцев стороны конфликта договорились о прекращении огня. Между Азербайджаном и властями Карабахского района было достигнуто соглашение о полном упразднении Нагорного Карабаха с 2024 года.
Никол Пашинян между тем высказался об оппозиции в Армении. Он отметил, что в случае ее прихода к власти может быть начата новая война.