Впервые в Хабаровском крае пройдет «Ночь театрального искусства»

27 марта в 19:00 артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра приглашают в Дальневосточный художественный музей на вечер классического романса, посвященный 185-летию П. И. Чайковского «Хотел бы в единое слово…» (6+). Программа, составленная из романсов на стихи выдающихся русских поэтов, позволит погрузиться в богатый мир чувств и переживаний, где музыка и слово сливаются в совершенное единство. Гости смогут не только побывать на концерте, но и посетить экскурсию по Дальневосточному художественному музею.