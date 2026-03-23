Впервые в Хабаровском крае пройдет «Ночь театрального искусства»

В России 27 марта впервые пройдет всероссийская акция «Ночь театрального искусства» (6+), приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. К событию, которое состоится во Всемирный день театра, присоединятся театры региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Нас ожидает атмосферный и необычный праздник. Кроме того, что зрители в непривычно позднее время увидят любимые постановки, у них будет возможность пообщаться с артистами, а также увидеть магию театра изнутри, заглянуть в закулисье», — рассказал председатель Хабаровского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Никита Туранов.
Как рассказали в министерстве культуры края, акция призвана объединить театральные площадки по всей стране в единый культурный формат, привлечь к театру новую аудиторию.
Так, в преддверии Всемирного дня театра Хабаровский краевой академический музыкальный театр проведет буфф-концерт с участием артистов других театров (6+), на сцене Городского дворца культуры состоится капустник. Зрители смогут увидеть таланты артистов, которые обычно скрыты от глаз публики: авторские исполнения песен и стихов, сценические импровизации и впечатляющие номера. Посетители узнают, какие секреты скрывает занавес.
27 марта в 19:00 артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра приглашают в Дальневосточный художественный музей на вечер классического романса, посвященный 185-летию П. И. Чайковского «Хотел бы в единое слово…» (6+). Программа, составленная из романсов на стихи выдающихся русских поэтов, позволит погрузиться в богатый мир чувств и переживаний, где музыка и слово сливаются в совершенное единство. Гости смогут не только побывать на концерте, но и посетить экскурсию по Дальневосточному художественному музею.
В 21:00 жители и гости города смогут увидеть премьерный музыкальный спектакль «Теркин жив» (12+) в Хабаровском краевом театре юного зрителя. Это театральное размышление о том, что значит быть человеком в трудные времена. В фойе всех ждет выступление группы «Митьки» (12+).
27 Марта в 22:00 Хабаровский краевой театр драмы представит постановку «Женщины Сергея Есенина или любовь хулигана» (16+). Пройдет обсуждение спектакля с артистами.
Состоятся мероприятия и в муниципальных учреждениях культуры. Камерный Театр «Триада» проведет театральный квартирник, Хабаровский центр театрального искусства «Бенефис» — перформанс «Мир театра», в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре состоятся два спектакля с обсуждением: телеспектакль «Бес» (12+) и спектакль «Записки юного врача» (12+).
Мероприятия в рамках Всероссийской акции также пройдут в Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском районах и в районе им. Полины Осипенко. Среди мероприятий: спектакли, театральные вечера, тематические беседы, викторины, мастер-классы, выставки.
Отметим, что событие станет частью грандиозного празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. При этом в рамках Всероссийской акции, в мае в Хабаровск прибудет «Театральный поезд». В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. События объединены одной идеей: показать многообразие театральной России.