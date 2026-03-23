Хабаровский край восстанавливает авиасообщение после снежных бурь на севере

Рейсы на Охотск и Николаевск начинают выходить из задержки, пассажиров ждут изменения.

В Хабаровском крае после серии сильных циклонов, нарушивших авиасообщение с северными районами, постепенно восстанавливается перелётная программа, — сообщает канал Хабаровские авиалинии.

Накопившиеся за десять дней с 13 по 22 марта задержки коснулись десятков рейсов из Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и Охотска. Всего под отставанием числятся более 20 рейсов, на которые пришлось ожидать 424 пассажира. Чтобы сократить последствия непогоды, авиакомпания организовала экстренную программу полётов: пассажиров сначала направляют в Николаевск-на-Амуре, а затем — в Охотск. Аналогично решаются обратные рейсы.

Сегодня утром вылеты по маршруту Хабаровск — Николаевск и Николаевск — Охотск осуществляются по расписанию экстренной программы. В частности, рейс 401 из Хабаровска в Николаевск отправился в 05:00, из Николаевска в Охотск вылетит — в 12:00 и 17:00. Рейс 402 из Охотска в Николаевск выполняется в 09:30 и 14:30, а из Николаевска в Хабаровск — в 21:40.

На северных аэродромах продолжается расчистка взлетно-посадочных полос и дорог, ведущих к аэропортам. Метеоусловия постепенно стабилизируются, но при ухудшении погоды возможны изменения в расписании. Пассажиров просят уточнять актуальную информацию перед вылетом.

Ожидается, что уже к концу недели регулярные рейсы на север Хабаровского края будут восстановлены полностью, а накопившиеся за десять дней задержки полностью ликвидированы.