Хабаровский край восстанавливает авиасообщение после снежных бурь на севере

Сегодня утром вылеты по маршруту Хабаровск — Николаевск и Николаевск — Охотск осуществляются по расписанию экстренной программы. В частности, рейс 401 из Хабаровска в Николаевск отправился в 05:00, из Николаевска в Охотск вылетит — в 12:00 и 17:00. Рейс 402 из Охотска в Николаевск выполняется в 09:30 и 14:30, а из Николаевска в Хабаровск — в 21:40.