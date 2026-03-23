Фестиваль русской музыки в Венгрии переместился из Дебрецена в Будапешт

Сабо рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что, выбирая программу фестиваля, стремился «показать как хорошо знакомые, так и малоизвестные черты российских композиторов». Он также подготовил к концерту в Музыкальной академии Ференца Листа краткое вступительное слово о жизненном и творческом пути Римского-Корсакова и Кабалевского. По его замыслам, это тоже должно было помочь венгерским любителям музыки составить их более полные портреты.