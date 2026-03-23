Фестиваль русской музыки в Венгрии переместился из Дебрецена в Будапешт

БУДАПЕШТ, 23 марта. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Восьмой Фестиваль русской музыки в Венгрии, открывшийся 12 марта в Дебрецене, переместился в Будапешт. В воскресенье вечером в Большом зале столичной Музыкальной академии Ференца Листа состоялся концерт, во время которого прозвучали произведения Николая Римского-Корсакова (1844−1908) и Дмитрия Кабалевского (1904−1987).
Вместе с сочинениями Антона Аренского (1861−1906) и Сергея Рахманинова (1873−1943) они вошли в программу музыкального смотра, который в 2026 году получил название «Портреты» и посвящен творчеству четырех российских композиторов. Фестиваль, ставший уже традиционным, проводится в Венгрии с 2019 года.
Его неизменным вдохновителем и организатором является пианист Марцелл Сабо, награжденный недавно медалью Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Вручая 38-летнему музыканту российскую государственную награду, посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов отметил талант Сабо и его заслуги в развитии культурных связей между двумя странами.
В Музыкальной академии Ференца Листа он исполнил вместе с оркестром Дебреценской филармонии под управлением дирижера Даниэля Шомоди-Тота концерт № 3 для фортепиано с оркестром Кабалевского. В 1952 году композитор завершил им триаду своих концертов, посвященных советской молодежи.
В воскресный вечер в главном музыкальном зале города прозвучали также концерт для скрипки с оркестром, написанный Кабалевским в 1948 году, (солистка Агнеш Лангер) и симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова, созданная в 1888 году и считающаяся одним из самых популярных на Западе произведений русской классической музыки.
Сабо рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что, выбирая программу фестиваля, стремился «показать как хорошо знакомые, так и малоизвестные черты российских композиторов». Он также подготовил к концерту в Музыкальной академии Ференца Листа краткое вступительное слово о жизненном и творческом пути Римского-Корсакова и Кабалевского. По его замыслам, это тоже должно было помочь венгерским любителям музыки составить их более полные портреты.
В ближайшие дни два фестивальных концерта состоятся также в Российском культурном центре в Будапеште. Как сообщил его директор Валерий Платонов, в это время там будет развернута выставка из фондов Российского национального музея музыки в Москве, получившая название «Римский-Корсаков — царь сказки». Она познакомит с постановками опер, написанных композитором на сказочные сюжеты, и предоставит посетителям возможность послушать отрывки из «Снегурочки», «Садко», «Сказки о царе Салтане», «Золотого петушка», «Кащея бессмертного».
Как и в 2025 году, спонсорскую поддержку Фестивалю русской музыки оказал Национальный культурный фонд, созданный при Министерстве культуры Венгрии.