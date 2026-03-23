Угрозы Трампа ударить по энергосетям Ирана приведут к потрясению на мировых рынках: какими будут последствия

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами по электросетям в стране. Иран заявил о последующих с его стороны мощных ответных ударах. Тегеран может атаковать территории стран-соседей в случае эскалации, пишет агентство Reuters.
По мнению аналитиков, угрозы Дональда Трампа приведут к еще большему потрясению на мировых рынках. Они считают, что удары по электросетям в Иране нанесут ущерб и другим странам Персидского залива.
Автор отмечает, что арабские государства потребляют «в пять раз больше электроэнергии», чем Тегеран. Эскалация конфликта усугубит региональный кризис.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.