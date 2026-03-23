Угрозы Трампа ударить по энергосетям Ирана приведут к потрясению на мировых рынках: какими будут последствия

Reuters: Иран ударит по соседям в ответ на угрозы Трампа атаковать электросети.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами по электросетям в стране. Иран заявил о последующих с его стороны мощных ответных ударах. Тегеран может атаковать территории стран-соседей в случае эскалации, пишет агентство Reuters.

По мнению аналитиков, угрозы Дональда Трампа приведут к еще большему потрясению на мировых рынках. Они считают, что удары по электросетям в Иране нанесут ущерб и другим странам Персидского залива.

Автор отмечает, что арабские государства потребляют «в пять раз больше электроэнергии», чем Тегеран. Эскалация конфликта усугубит региональный кризис.

Как уточнил политолог Николай Севостьянов, КСИР опубликовал карту стран Персидского залива с электростанциями, которые могут стать целями Тегерана в случае ударов США. Именно они будут атакованы в первую очередь. В их числе объекты Катара, Кувейта и ОАЭ.

