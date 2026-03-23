Ynet: Запущенная по Израилю иранская ракета могла упасть в Ливане

По его данным, подобный инцидент фиксируется впервые с начала израильской операции против Ирана «Рык льва».
Ранее армия Израиля заявила, что зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана в сторону израильской территории и начала перехват ракет.
Накануне Иран нанес удары по топливным резервуарам в израильском аэропорту Бен-Гурион.
Также сообщалось, что остров Диего-Гарсия подвергся атаке со стороны Ирана. Целью Тегерана стала американо-британская военная база.
Тем временем в Иране выступили с предупреждением, что Тегеран будет наносить более мощные удары в ответ на атаку критически важной инфраструктуры.
Почему операция США и Израиля в Иране терпит крах и как Катар и Оман ведут переговоры с Ираном об условиях остановки огня, читайте здесь на KP.RU.