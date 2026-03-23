Дрозденко: над Ленинградской областью сбили 11-й БПЛА, пострадавших нет

Российские военные ликвидировали одиннадцатый беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы.
«Ещё один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram.
Накануне вечером губернатор Ленинградской области заявил о ликвидации десяти беспилотников украинских войск.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.