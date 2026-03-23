Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: над Ленинградской областью сбили 11-й БПЛА, пострадавших нет

Российские военные ликвидировали одиннадцатый беспилотный летательный аппарат украинских войск над Ленинградской областью, заявил Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали одиннадцатый беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над Ленинградской областью, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы.

«Ещё один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в Telegram.

Накануне вечером губернатор Ленинградской области заявил о ликвидации десяти беспилотников украинских войск.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше