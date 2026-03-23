В РФ могут связать выплату маткапитала со сроком наличия гражданства у родителей: что обсуждается в Госдуме

В Госдуме хотят вернуться к обсуждению идеи о цензе оседлости для маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

В России не исключают возможность внедрения ценза оседлости для получения материнского капитала. Это значит, что выплату могут связать со сроком наличия гражданства РФ у новоиспеченных родителей. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Парламентарий добавил, что маткапитал выплачивается родителям с российским гражданством. Оно должно быть к моменту появления на свет малыша. Маткапитал назначается только если ребенок — гражданин РФ по рождению.

«Звучали предложения ввести также ценз оседлости. Я не исключаю, что мы к ним вернемся», — уведомил Ярослав Нилов.

В России в 2026 году начала действовать новая мера поддержи семей с детьми. Пособие называют налоговым кешбэком. Семьи могут вернуть 7% налога на доходы. Важное условие — родители должны быть гражданами России.