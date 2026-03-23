Тысячи акмолинцев в национальных костюмах синхронно исполнили танец «Қара жорға»

Одним из самых зрелищных моментов празднования Наурыз мейрамы в Кокшетау стало массовое исполнение народного танца «Қара жорға», передает BAQ.kz.
На площади Абылай хана более 2 тысяч мужчин — аксакалы, представители интеллигенции, трудовых коллективов, военнослужащие, спортсмены и молодежь — выступили в национальных шапанах в едином ритме.
Участники отметили, что синхронное исполнение танца стало символом преемственности поколений и ярким проявлением общественного единства.
«Сегодня наши мужчины — от шестилетних детей до шестидесятилетних аксакалов — исполняют “Қара жорға”, показывая всему миру характер нашего народа. Этот танец — не просто движения, это искусство, передающее свободу степи. Наш долг — возрождать это наследие и передавать его молодежи», — подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.