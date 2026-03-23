Депутат Нилов напомнил о праве получать пенсию при отсутствии трудового стажа

Россия — социальная страна, поэтому право получать пенсию имеют даже те, кто никогда не работал. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий напомнил, что россияне, которые никогда не работали, гарантированно могут получать социальную выплату при достижении пенсионного возраста.
— Но, если ты ни дня не работал, тебе все равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума, — добавил он.
Кроме того, социальная пенсия в России назначается на пять лет позже, чем страховая. Это касается россиян, у которых есть нужные пенсионные баллы и трудовой стаж, передает ТАСС.
Сенатор Игорь Мурог, в свою очередь, отметил, что работающему пенсионеру после увольнения не требуется подавать отдельное заявление на перерасчет страховой пенсии, так как СФР делает это автоматически.
Помимо этого, размер социальных пенсий в РФ увеличится с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента. Индексация коснется примерно 4,3 миллиона россиян.