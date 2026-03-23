Овечкин выразил свои эмоции после 1000-го забитого в НХЛ гола

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему было приятно достичь результата в 1000 шайб, заброшенных в матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учётом плей-офф.
22 марта он стал вторым игроком в истории НХЛ, который смог забить такое количество голов. Первым хоккеистом, которому удалось забросить столько шайб, является канадец Уэйн Гретцки. Овечкин забил свой 1000-й гол в матче против «Колорадо Эвеланш», которому «Вашингтон Кэпиталз» проиграл со счётом 2:3.
«Думаю, что мы провели солидный матч, сейчас каждое очко важно. Мы играли с одной из лучших команд лиги, но все видели, как мы боролись. Всегда приятно достичь, но к тому же был важный гол. Сейчас для нас каждая игра как седьмой матч серии плей-офф», — сказал российский хоккеист журналистам.
Его комментарий опубликовала пресс-служба команды.
