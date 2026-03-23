Китай запустил с площадки в Желтом море спутники CentiSpace-2

Jielong-3 разработана Первым научно-исследовательским институтом CASC. Эта четырехступенчатая твердотопливная ракета достигает 31 м в длину, а диаметр ее головного обтекателя — 3,35 м. Она способна доставить на орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Носители этого типа, используемые с декабря 2022 года, выполнили 10 миссий (за 2026 год состоялось уже две).