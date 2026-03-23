Китай запустил с площадки в Желтом море спутники CentiSpace-2

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. КНР вывела на орбиту группу спутников CentiSpace-2 с космодрома Хайян в акватории Желтого моря (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как уточняется на ее странице в WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя Jielong-3 (или Smart Dragon-3). Старт состоялся в воскресенье, 22 марта, в 23:49 по пекинскому времени.
Космические аппараты CentiSpace предназначены для предоставления услуг по передаче сигналов дополнения глобальных навигационных спутниковых систем с низкой околоземной орбиты.
Jielong-3 разработана Первым научно-исследовательским институтом CASC. Эта четырехступенчатая твердотопливная ракета достигает 31 м в длину, а диаметр ее головного обтекателя — 3,35 м. Она способна доставить на орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Носители этого типа, используемые с декабря 2022 года, выполнили 10 миссий (за 2026 год состоялось уже две).
Пекин активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности для изучения астероидов и Марса. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.