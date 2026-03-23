Пловцы Хабаровского края выиграли чемпионат и первенство ДФО

Более 250 сильнейших пловцов со всего региона в течение четырёх дней соревновалась в 50 метровом бассейне Центра водных видов спорта «Волна». Хабаровский край был представлен внушительным составом — 73 участника, основу команды составили воспитанники хабаровской СШОР «Дельфин». Команда нашего края стала победителем и в чемпионате, и в первенстве ДФО, сообщает пресс-служба СШОР «Дельфин».
«В чемпионате ДФО в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем воспитанницы “Дельфина” установили рекорд Дальнего Востока. В составе команды обладательницами золотых медалей стали София Сапрыкина, Виктория Евтеева, Софья Киртаева, Анастасия Кузьмина. И наши парни — Никита Первов, Матвей Пашинцев, Владислав Стецура и Петр Клевцов также стали новыми рекордсменами Дальнего Востока в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем с результатом 7,46,29», — говорится в сообщении.
В личных дисциплинах наибольшее количество медалей по итогам чемпионата и первенства завоевали воспитанники СШОР «Дельфин». В чемпионате ДФО по четыре золотых медали выиграли Петр Клевцов и София Сапрыкина. И в первенстве — также по четыре высшие награды завоевали Эмилия Зельдман и Вероника Мартынова. И три золота на счету Виктории Евтеевой.
В итоге в копилке сборной Хабаровского края по чемпионату 37 медалей (14 золотых), по первенству — 61медаль (25 золотых) и первое место в общекомандном зачете.
«Наши ребята выступили классно. Девочки “дельфиновские”, все четыре воспитанницы Михаила Поторова, выиграли эстафету 4 по 200 вольным стилем с новым рекордом Дальнего Востока. Она считается королевской эстафетой, выиграть ее престижно. Вика Евтеева подтвердила норматив мастера спорта и на короткой, и на длинной воде. Парням в эстафете 4 по 200 метров в рамках официальных соревнований не хватило до рекорда ДВ две десятых секунды. Но судьи пошли на встречу и устроили показательный заплыв, где ребята установили рекорд. Это правилами разрешено. Также я рад за своего ученика — Никиту Первова. На сотне кролем был феерический заплыв, он уверенно победил и был лучшим по очкам. Хотя соревнования получились не легкими. У нас были пловцы, которые стартовали и в чемпионате, и в первенстве. Надо было так настроиться и распределить свои силы, что бы их хватило на несколько личных дистанций и еще эстафеты. Это сложно. Но ребята не дрогнули. У нас перспективные, способные пловцы. Они показали ряд высоких результатов. Так что, я думаю, по рейтингу они пройдут на дальнейшие Всероссийские соревнования», — рассказал тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.
Спортсмены с наилучшими результатами по официальному рейтингу ВФП отправятся на чемпионат и первенство России, и Всероссийские соревнования «Кубок Александра Попова».
А ближайшие турнир по плаванию — межрегиональный «Амурские тигрята» (0+) пройдет в Хабаровске в «Наутилусе-Южный» с 28 по 30 марта.