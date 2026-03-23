Пловцы Хабаровского края выиграли чемпионат и первенство ДФО

«Наши ребята выступили классно. Девочки “дельфиновские”, все четыре воспитанницы Михаила Поторова, выиграли эстафету 4 по 200 вольным стилем с новым рекордом Дальнего Востока. Она считается королевской эстафетой, выиграть ее престижно. Вика Евтеева подтвердила норматив мастера спорта и на короткой, и на длинной воде. Парням в эстафете 4 по 200 метров в рамках официальных соревнований не хватило до рекорда ДВ две десятых секунды. Но судьи пошли на встречу и устроили показательный заплыв, где ребята установили рекорд. Это правилами разрешено. Также я рад за своего ученика — Никиту Первова. На сотне кролем был феерический заплыв, он уверенно победил и был лучшим по очкам. Хотя соревнования получились не легкими. У нас были пловцы, которые стартовали и в чемпионате, и в первенстве. Надо было так настроиться и распределить свои силы, что бы их хватило на несколько личных дистанций и еще эстафеты. Это сложно. Но ребята не дрогнули. У нас перспективные, способные пловцы. Они показали ряд высоких результатов. Так что, я думаю, по рейтингу они пройдут на дальнейшие Всероссийские соревнования», — рассказал тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.