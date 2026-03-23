Все знают, но молчат: Гэллоуэй призвал убрать получившего нервный срыв Трампа

«Трамп находится в состоянии нервного срыва», — написал он в социальной сети Х, добавив, что окружение американского лидера осведомлено о его состоянии. В том числе о нервном срыве президента известно военному командованию США и вице-президенту Джей-Ди Вэнсу, утверждает Гэллоуэй.
Британский политик призвал высших чиновников США отстранить Дональда Трампа от власти, причём сделал это в резкой форме.
«Уберите его, идиоты», — написал Гэллоуэй.
Накануне Трамп анонсировал жесткие шаги США, если Ормузский пролив не откроют через 48 часов.
Ранее эксперты подсчитали, что война против Ирана обходится США в 41,6 млн долларов в час.