«Белые списки» для проводного интернета в Хабаровске вводить не будут

Минцифры РФ опровергло информацию об ограничениях.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России не будут вводиться «белые списки» для проводного интернета, Минцифры РФ опровергло информацию об ограничениях такого рода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RG.ru.

Как объяснили в ведомстве, для атак дронов не используются проводные технологии, по этой причине нет необходимости в ограничениях. Условия использования домашнего интернета продолжают определять провайдеры.

— При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов, — сообщили в Минцифры РФ.

В «белом списке» сейчас находится около 120 сервисов: это банковские и транспортные приложения, государственные ресурсы, соцсети, онлайн-кинотеатры, магазины и некоторые СМИ. Туда попадают сервисы, все вычислительные мощности которых находятся в России.

Напомним, в маленьких сёлах Хабаровского края может появиться домашний интернет.

