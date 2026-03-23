Россиянам рассказали, сколько продлятся майские праздники

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россиян в начале мая ждут два периода длинных выходных — с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая по случаю Дня Победы, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.
«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд. С 8 по 10 мая в честь Дня Победы вновь представится возможность отдохнуть три дня вне работы», — сказала Покровская.
До этого россияне отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.
