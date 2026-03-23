Россиянам по ОМС доступны семь скринингов для выявления рака

Россиянам в рамках бесплатной диспансеризации доступны семь скринингов для выявления рака. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, в стране действует системная модель профилактики и выявления заболеваний для всего населения. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года.

— Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике, — добавил специалист.

Каприн также уточнил, что таблицы повозрастного обследования можно найти на сайтах поликлиник, профильных центров и самого ведомства.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что средняя сумма, выделенная на лечение пациента в рамках ОМС, в этом году выросла до 24 922,9 рубля.

В программу также добавили 15 позиций высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующие изменения упростят доступ к сложным и дорогостоящим методам лечения.

Однако в системе ОМС произошли и другие изменения: из бесплатного пакета вывели несколько важных направлений. Теперь лечение некоторых болезней больше не будет оплачиваться из бюджета.