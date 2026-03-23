В Хабаровске восстановили горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ-3

Ремонт завершен, тепломагистраль заполняется теплоносителем, подключение районов идет по графику.

В Хабаровске власти быстро отреагировали на аварийное повреждение тепломагистрали ТМ-32 в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 и восстановили подачу горячего водоснабжения и отопления, — сообщает Министерство энергетики Хабаровского края.

Ремонтные бригады АО «ДГК» («Хабаровские тепловые сети») полностью устранили повреждение трубопровода. Сейчас специалисты приступают к заполнению тепломагистрали теплоносителем и поэтапному восстановлению горячего водоснабжения и отопления для потребителей Железнодорожного, Кировского и Центрального районов.

Министр энергетики края держит ситуацию под личным контролем. Подача теплоносителя осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.