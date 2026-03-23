Врач рассказала, как быстрее просыпаться по утрам

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Яркий свет после пробуждения, легкая разминка, стакан воды и душ помогают быстрее проснуться по утрам, сообщила РИА Новости кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.
«Самое эффективное действие, помогающее проснуться, — яркий свет как можно раньше после подъема. Лучше всего дневной свет у окна или на улице. Практичный ориентир — 10−20 минут света в первые 30−60 минут после пробуждения. Если на улице темно, может помочь световой бокс, около 20 минут утром», — рассказала Бонадыкова.
По ее словам, помогают проснуться 5−10 минут легкой разминки или 10−20 минут ходьбы, стакан воды, теплый или контрастный душ.