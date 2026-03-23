Турнир по художественной гимнастике «Амурские ласточки» завершились в Хабаровске

«На этот турнир собрались практически все сильнейшие. Здесь не было прямого отбора на турниры, но спортсменки зарабатывают рейтинг для дальнейшего попадания в сборную команду. Так же для ведущих гимнасток эти соревнования стали последней проверкой сил перед первенством России. Сейчас середина сезона, гимнастки набрали хорошую форму и демонстрировали сложные композиции. Причем уровень повысился не только у гимнасток “Олимпии”, но во всех клубах и спортивных школах нашего города и края в целом. Серьезная конкуренция, малейшая ошибка и прощай пьедестал. За места пришлось всерьез побороться. Перед девочками стояла задача повысить свои результаты, относительно прошлых турниров. И они справились», — рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.