Турнир по художественной гимнастике «Амурские ласточки» завершились в Хабаровске

Краевые соревнования по художественной гимнастике’Амурские ласточки«(0+) завершились в СК “Олимпия”. Турнир проходил четыре дня и собрал 200спортсменок из клубов и спортшкол краевого центра, Николаевска и Комсомольска-на-Амуре. Гимнастки зарабатывали рейтинг для дальнейшего отбора в команду Хабаровского края и проверяли силы перед Всероссийскими соревнованиями, сообщает пресс-служба СШ “Олимпия”.
«В турнире выступали спортсменки по программе мастеров спорта, кандидатов в мастера, первого и второго спортивных разрядов. Гимнастки разыгрывали медали в личном зачете и в групповых упражнениях», — говорится в сообщении.
Победительницей турнира в индивидуальном зачете по программе мастеров спорта стала Вероника Забродина, второе место заняла Евгения Колчина (обе спортсменки СШ «Олимпия»), третье — Анастасия Косокина из Комсомольска-на-Амуре. Среди кандидатов в мастера спорта победу праздновала комсомольчанка Елена Федюкова, вторую и третью ступень пьедестала заняли хозяйки ковра, две Ульяны — Болдакова и Аболдина. По первому разряду победила Медведева Арина (СШ «Олимпия»).
В групповых упражнениях по программе мастеров спорта победила команда «Орион» в составе: Кристина Воробьева, Камилла Горина, Ариадна Емешкина, Милана Липовская, София Попова и Арина Горлатых. Среди кандидатов в мастера спорта первенствовала команда «Отрада» в составе: Анна Калинина, Кира Кастрицкая, Кристина Савичева, Елизавета Шаповаленко и Алиса Щеглова. (Все — СШ «Олимпия»).
«На этот турнир собрались практически все сильнейшие. Здесь не было прямого отбора на турниры, но спортсменки зарабатывают рейтинг для дальнейшего попадания в сборную команду. Так же для ведущих гимнасток эти соревнования стали последней проверкой сил перед первенством России. Сейчас середина сезона, гимнастки набрали хорошую форму и демонстрировали сложные композиции. Причем уровень повысился не только у гимнасток “Олимпии”, но во всех клубах и спортивных школах нашего города и края в целом. Серьезная конкуренция, малейшая ошибка и прощай пьедестал. За места пришлось всерьез побороться. Перед девочками стояла задача повысить свои результаты, относительно прошлых турниров. И они справились», — рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.
В конце марта сильнейшие гимнастки «Олимпии» — Виктория Ляскина и Ульяна Болдакова отправятся в Казань, где в составе сборной ДФО стартуют на первенстве России по программе кандидатов в мастера спорта. И в начале апреля в Санкт-Петербурге на первенстве России по программе первого спортивного разряда выступит еще одна восходящая звездочка СШ «Олимпия» — Стефания Павлова.