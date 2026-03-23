В Хабаровском крае на границе с Китаем построят центр Россия

В Хабаровском крае защитили проект создания филиала Национального центра «Россия», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый объект планируют разместить на острове Большой Уссурийский — территории с особым статусом и прямым выходом к Китаю. Ставка — не только на жителей региона, но и на туристов из соседней страны. По оценкам, проект способен привлечь до 500 тысяч китайских гостей в год.
Концепцию представил губернатор Дмитрий Демешин на защите в Национальном центре «Россия». В обсуждении участвовали Сергей Кириенко и Максим Орешкин. Вместе с Хабаровским краем свои проекты представили ещё семь регионов.
Ключевая идея — сделать центр не просто выставкой, а точкой роста всей территории. Проект включён в «дорожную карту» развития острова, утверждённую Юрий Трутнев.
Внутри пространства планируют разместить выставочные и конгресс-зоны, гастроряды, универмаг и детскую площадку по мотивам «Амурских сказок». Архитектура будет отсылать к природным символам региона — Амурским столбам и петроглифам Сикачи-Аляна.
Проект реализуют поэтапно. На первом этапе предстоит разработка архитектурной концепции и документации.
По итогам защиты инициатива получила поддержку. Как отметил Сергей Кириенко, регион может уже начинать проектирование за счёт собственных средств.