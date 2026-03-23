Трамп и Стармер признали важность открытия Ормузского пролива

Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом важность открытия Ормузского пролива, говорится в коммюнике, распространённом канцелярией Стармера по результатам телефонного разговора с Трампом.
«Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, важность открытия Ормузского пролива для возобновления мирового судоходства», — сказано в сообщении.
В Британии заявили, что Трамп и Стармер «сошлись во мнении», что открытие Ормузского пролива важно для «обеспечения стабильности на глобальном энергетическом рынке».
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Ранее сообщалось, что Трамп репостнул ролик с пародией на Стармера.