Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Стармер признали важность открытия Ормузского пролива

Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом важность открытия Ормузского пролива для возобновления судоходства.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом важность открытия Ормузского пролива, говорится в коммюнике, распространённом канцелярией Стармера по результатам телефонного разговора с Трампом.

«Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, важность открытия Ормузского пролива для возобновления мирового судоходства», — сказано в сообщении.

В Британии заявили, что Трамп и Стармер «сошлись во мнении», что открытие Ормузского пролива важно для «обеспечения стабильности на глобальном энергетическом рынке».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Трамп репостнул ролик с пародией на Стармера.

