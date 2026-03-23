IRIB: в Иране погиб человек при атаке на Центр радио и ТВ Персидского залива

В Иране сообщают о новых ударах. Атаке подвергся Центр радио и телевидения Персидского залива. Он находится в городе Бендер-Аббас. Удар пришелся по АМ-передатчику Центра. Об этом говорится в материале гостелевидения IRIB.
Известно о минимум одном погибшем. О пострадавших информации не поступало. Удар нанесен ночью 23 марта.
Ранее иранские военные попытались ударить по острову Диего-Гарсия. Целью Тегерана стала американо-британская военная база. Атака КСИР на объект была сигналом от Ирана Лондону, отмечает издание The Telegraph. По словам иранских чиновников, ударом по острову Тегеран направил «предупредительный выстрел» Британии. Военный источник из Лондона подчеркнул, что стране будет трудно отразить такую атаку с большого расстояния.