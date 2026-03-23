В РФ хотят исключить некоторые выплаты из дохода при определении нуждаемости: вот о чём речь

Некоторые выплаты могут исключить из общего дохода семьи при определении нуждаемости в мерах господдержки. В частности, это могут быть выплаты по беременности и родам.
«Выплаты по беременности и родам носят единовременный характер и направлены на компенсацию утраченного заработка в конкретный период. Учтенные ранее суммы продолжают влиять на расчет среднедушевого дохода семьи даже после окончания периода получения выплат, что не отражает реальную нуждаемость семьи», — приводит ТАСС цитату из письма председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой главе Министерства труда и соцзащиты Антону Котякову.
Кроме того, Буцкая предложила не включать в доход семьи средства на счетах, которыми нельзя воспользоваться до совершеннолетия ребёнка, компенсацию платы за детский сад и зарплату многодетных матерей, работающих в госучреждениях.
Ранее в России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям, это даст право на получение поддержки большему количеству семей.
