Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ хотят исключить некоторые выплаты из дохода при определении нуждаемости: вот о чём речь

Буцкая предложила не учитывать выплаты по беременности и родам как доход семьи.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые выплаты могут исключить из общего дохода семьи при определении нуждаемости в мерах господдержки. В частности, это могут быть выплаты по беременности и родам.

«Выплаты по беременности и родам носят единовременный характер и направлены на компенсацию утраченного заработка в конкретный период. Учтенные ранее суммы продолжают влиять на расчет среднедушевого дохода семьи даже после окончания периода получения выплат, что не отражает реальную нуждаемость семьи», — приводит ТАСС цитату из письма председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой главе Министерства труда и соцзащиты Антону Котякову.

Кроме того, Буцкая предложила не включать в доход семьи средства на счетах, которыми нельзя воспользоваться до совершеннолетия ребёнка, компенсацию платы за детский сад и зарплату многодетных матерей, работающих в госучреждениях.

Ранее в России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям, это даст право на получение поддержки большему количеству семей.

Кому положена ежегодная семейная выплата и как рассчитать её размер, читайте здесь на KP.RU.