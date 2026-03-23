Новый контроль за отходами на Эвересте: альпинистам придется платить больше

Команда шерпов «Icefall doctors» («Врачи ледопада») приступила к обустройству маршрута через ледопад Кхумбу на Эвересте, в то время как Комитет по контролю за загрязнением окружающей среды в Сагарматхе (SPCC) ввел новые правила утилизации отходов. Эти изменения повлекут за собой рост расходов для альпинистов. Об этом пишет alpagama.
Согласно новым правилам, плата за маршрут через ледопад в 2026 году составит 600 долларов с альпиниста, которые организаторы экспедиций должны перевести в SPCC до конца апреля, иначе им грозит штраф. Ассоциация экспедиционных операторов Непала (EOAN) назначает компанию для установки перил от второго лагеря до вершины, стоимость услуги составляет около 200 долларов на альпиниста.
Альпинисты обязаны сортировать мусор в базовом лагере и выше, включая пластик, жестяные банки и органические отходы. Также они должны использовать пакеты для сбора фекалий, которые затем утилизируются в специальных контейнерах.
Каждый альпинист должен забрать 8 килограммов мусора из высотных лагерей, включая не менее 2 килограммов из лагеря выше второго. Это сделано для предотвращения загрязнения ледника и воды в долине, так как с увеличением числа альпинистов высотные лагеря стали настоящими свалками.
«Обеспечить тщательную уборку во всех лагерях» — цель новых правил, направленных на улучшение экологической ситуации на Эвересте.