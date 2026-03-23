В Комсомольске студентка спасла пенсионерку и сорвала аферу на 840 тысяч

История, где жертва неожиданно оказалась по обе стороны обмана.

В Комсомольске-на-Амуре 71-летняя жительница Ленинского округа едва не лишилась крупной суммы, — сообщает канал Полиция Комсомольска-на-Амуре.

Сначала — звонки. Один за другим. «Финмониторинг», «силовики», «госорганы». Пенсионерке внушили: её деньги под угрозой, а она сама — почти соучастник преступления. Чтобы «спасти» средства, женщину убедили купить в банке шесть золотых монет.

Дальше — по отработанной схеме. Под запретом кому-либо рассказывать о происходящем, она передала золото курьеру прямо у себя дома. Ущерб — около 840 тысяч рублей.

Но на этом история дала сбой.

Курьером оказалась 19-летняя студентка из Владивостока. И она, как выяснилось, тоже действовала под давлением. Мошенники убедили девушку, что на её имя оформлена доверенность на преступника, а затем «вовлекли» в якобы секретную операцию. Ей прислали инструкции и отправили забирать ценности у незнакомого человека.

Маршрут получился почти транзитный: самолёт до Благовещенска, поезд до Комсомольска-на-Амуре, такси по городу. Получив монеты, девушка выехала в Хабаровск и уже оттуда собиралась продолжить путь. Причём все билеты и поездки ей оплачивали сами мошенники, фактически ведя её по маршруту.

Остановили её в последний момент — перед отправлением поезда. Полицейские изъяли золото и вернули его владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Организаторов схемы сейчас устанавливают.

В полиции напоминают: любые «секретные операции», «проверки» и просьбы передать деньги или ценности — это признак мошенничества. Настоящие сотрудники банков и госорганов так не работают.