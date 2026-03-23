В Москве в апреле световой день увеличится почти на 2,5 часа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Солнце на широте Москвы к концу апреля будет садиться на 2,5 часа позже, чем в начале месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В России 20 марта наступила астрономическая весна. День и ночь в эти сутки сравнялись на всей планете, после чего в Северном полушарии Земли светлая часть начала преобладать над темной.
«В апреле продолжительность дня на широте Москвы быстро увеличивается: с 13 часов 08 минут (1 апреля) до 15 часов 28 минут (30 апреля)», — сообщили ТАСС в планетарии.
До 18 апреля светило будет перемещаться по созвездию Рыб, а затем перейдет в Овен. Его полуденная высота на широте российской столицы увеличится с 38 до 49 градусов над горизонтом.
Астрономическое лето наступит в Северном полушарии Земли 21 июня. Первый день лета станет для россиян самым длинным в 2026 году. В Москве стемнеет только через 17 часов 33 минуты и 34 секунды после восхода.