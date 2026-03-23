Россиянам рассказали, как получить дополнительный выходной

Его можно оформить, если сотрудник, в частности, проходит диспансеризацию или выполнил сверхурочную работу, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дополнительный выходной день можно получить на работе, если человек проходит диспансеризацию или же выполнил сверхурочную работу. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Дополнительный выходной можно оформить, в частности, в следующих случаях: вместо оплаты сверхурочной работы — по соглашению сторон предоставляется день отдыха; два дополнительных дня — донорам при сдаче крови; при прохождении диспансеризации», — сообщила эксперт.

Она добавила, что по закону получится взять до пяти выходных, если родился ребенок, зарегистрирован брак или умер близкий родственник.