Россиянам рассказали, как получить дополнительный выходной

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дополнительный выходной день можно получить на работе, если человек проходит диспансеризацию или же выполнил сверхурочную работу. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Дополнительный выходной можно оформить, в частности, в следующих случаях: вместо оплаты сверхурочной работы — по соглашению сторон предоставляется день отдыха; два дополнительных дня — донорам при сдаче крови; при прохождении диспансеризации», — сообщила эксперт.
Она добавила, что по закону получится взять до пяти выходных, если родился ребенок, зарегистрирован брак или умер близкий родственник.