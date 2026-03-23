В Канске неизвестные невзначай подожгли нежилое здание. Случилось это накануне вечером, 22 марта. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров, на выезде работали 10 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
А вот причиной возгорания жилого дома и бани в деревне Ловать Иланско-Нижнеингашского муниципального округа стало короткое замыкание электропроводки. Там выгорело 56 квадратных метра.
На оказание помощи при ДТП сотрудники МЧС России привлекались 6 раз, спасены 2 человека. Происшествий на акваториях края не зафиксировано.
Всего за прошедшую неделю было ликвидировано 85 пожаров, погибли 3 человека, травмирован 1, спасены 8. В течение недели сотрудники МЧС России оказывали помощь при ДТП населению 27 раз, спасены 3 человека. Происшествий на акваториях края не зафиксировано.