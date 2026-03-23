Россиян предупредили об особенностях наследования ценных бумаг

Финансист Дайнеко: ценные бумаги наследуют по закону в порядке очередности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Наследование ценных бумаг происходит по завещанию либо по закону в порядке очередности. Но есть некоторые нюансы, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» с.

«Если наследодатель оставил завещание, активы достанутся указанным в нем лицам. Однако даже в этом случае определенные категории граждан (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги, родители и иждивенцы) имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания», — пояснила эксперт.

Для оформления прав необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев, иначе срок придется восстанавливать через суд.

Если родственники не знают о наличии у умершего ценных бумаг, нотариус самостоятельно запрашивает информацию в депозитариях, у регистраторов и в ФНС. После получения данных организация, ведущая учет, блокирует операции по счету до вступления наследников в права.

Через полгода наследник получает свидетельство о праве на наследство и обращается с ним в депозитарий. Для зачисления бумаг потребуется открыть счет депо или использовать существующий брокерский счет.

Среди особенностей наследования эксперт выделила три момента. При невозможности разделить бумаги поровну наследникам придется договариваться или идти в суд. Сами унаследованные активы не облагаются налогом, но при их продаже налог платить придется. Право на инвестиционные вычеты не передается по наследству, однако уже полученные суммы вычета наследуются на общих основаниях.