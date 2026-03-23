Ким Чен Ын вновь объявлен председателем государственных дел КНДР

Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын с 2011 года возглавляет КНДР. Он также был объявлен руководителем Трудовой партии страны. Верховное Народное Собрание вновь переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР. Об этом свидетельствуют данные ЦТАК.

В сообщении сказано, что кандидатура Ким Чен Ына поддержана единогласно. Срок его полномочий составляет пять лет.

«Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии… переизбрало товарища Ким Чен Ына на пост Председателя Государственных дел КНДР», — транслирует ЦТАК.

Ранее северокорейский лидер и его дочь прокатились на новейшем танке во время военных учений. Ким Чен Ын на снимке сидит на корпусе боевой машины. Рядом с лидером находится его дочь. На машине установлен государственный флаг КНДР.

