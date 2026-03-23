The Telegraph: Иранские ракеты способны долететь до Великобритании

Ракеты, запущенные Ираном, способны долететь даже до Лондона. Эту возможность в субботу, 21 марта, признала британская газета The Telegraph.

Ракеты, запущенные Ираном, способны долететь даже до Лондона. Эту возможность в субботу, 21 марта, признала британская газета The Telegraph.

— Если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости. Наше воздушное пространство практически полностью беззащитно, — уточнили в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Ирана. Он утверждает, что военные «полностью стерли Иран с лица земли», причем «на несколько недель раньше срока».

Несмотря на это, в СМИ продолжает поступать информация об атаках исламской республики. Так, 22 марта Вооруженные силы страны нанесли удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Кроме того, военно-морские силы КСИР ударили по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ и другие.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, сообщил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по объектам на их территории.

