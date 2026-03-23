В Восточном Хабаровского района открыли новую амбулаторию

Жители села Восточное получили доступ к квалифицированной медицинской помощи. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», в селе отрылась новая амбулатория, капитальный ремонт которой был выполнен по программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Учреждение фактически вышло за рамки стандартного ФАПа. В нем работает полноценная биохимическая лаборатория, куда доставляют анализы со всего Хабаровского района. Прием ведут два участковых терапевта, два педиатра и пять фельдшеров. Мощность новой амбулатории позволяет принимать до 50 человек в смену.
Ранее жителям приходилось ездить за квалифицированной помощью в соседнее Тополево, где нередко отсутствовали узкие специалисты, либо в краевой столицу. С открытием нового учреждения проблема доступности первично медико-санитарной помощи для более чем 3 тысяч человек решена.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, комментируя открытие, подчеркнул, что оснащение подобных объектов остается приоритетом для региона, несмотря на все сложности.
— В 2026 году мы откроем еще 8 таких учреждений в крае. Каждый его житель должен иметь доступ к качественной и своевременной медицинской помощи. Это наша цель, и мы к ней последовательно идем, — заявил Дмитрий Демешин.