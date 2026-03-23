La Repubblica: иранские ракеты способны долететь до Италии и Франции

Иранские ракеты могут долететь до Рима и Парижа, ни у одной страны ЕС нет действующих средств защиты, пишет издание из Италии La Repubblica.

Источник: Аргументы и факты

В материале сказано, что иранская сторона имеет возможность «дотянуться» ракетами до итальянской столицы и столицы Франции, несмотря на все атаки со стороны Соединённых Штатов и Израиля.

«Для поражения Рима или Парижа стартовая площадка должна располагаться на севере Ирана», — говорится в публикации.

Автор отметил, что ни у одной страны ЕС нет действующих средств защиты от иранских баллистических ракет.

«Защита полностью зависит от американских спутников, радаров и кораблей: это одно из главных ограничений европейской обороны», — написал он.

Напомним, по данным британского издания The Daily Telegraph, иранские ракеты способны долететь до Лондона.

По информации The Wall Street Journal, Иран впервые атаковал базу Диего-Гарсиа ВС Соединённых Штатов в 4000 км от своей территории.